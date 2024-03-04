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Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

04 березня 2024 р. 18:48

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19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

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Політтехнолог Руслан Рохов переконаний, що ситуація на польському кордоні містить у собі політичний та економічний аспект. Адже, протестують не лише перевізники та фермери, але й представники партії "Конфедерація", до складу якої входять російські агенти. 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому протестують поляки

Рохов пояснив, що з точки зору економіки, українські аграрії є потужним конкурентом польським. Тож, протестуючи, другі намагаються отримати більший вплив на європейському ринку. 

Однак, що стосується політичного аспекту, то ситуацією на кордоні намагається скористатися партія "Конфедерація" — сила, яка втратила владу і має у своєму складі російських агентів. Політтехнолог вважає, що її представники хочуть фактично дискредитувати чинний уряд Польщі напередодні виборів. 

"Намагається використати ситуацію, щоб продемонструвати неспроможність уряду, що той не обстоює інтереси сільського виборця. В умовах прийдешніх виборів відбувається боротьба за прихильність цього виборця", — сказав Рохов. 

Він додав, що подібна ситуація відбувається не лише у Польщі, але й деяких інших європейських країнах. І, зрештою, нинішнє положення намагається розхитати Російська Федерація.

"Ми розуміємо, що тут присутня РФ, яка діє на тлі боротьби інтересів і протиріч всередині Польщі й інших країн, які відчувають напругу. Вони думали, що війна займе декілька місяців і розуміють, що потрібно відновлювати якісь економічні зв'язки", — сказав Рохов. 

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект. 

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18:49 Грі Луніна дав оцінку легендарний іспанський воротар

18:49 Apple представила новий MacBook Air з чіпом М3

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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