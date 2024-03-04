Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Политтехнолог Руслан Рохов убежден, что ситуация на польской границе включает в себя политический и экономический аспект. Ведь протестуют не только перевозчики и фермеры, но и представители партии "Конфедерация", в состав которой входят российские агенты.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему протестуют поляки

Рохов объяснил, что с точки зрения экономики, украинские аграрии являются мощным польским конкурентом. Так что, протестуя, вторые пытаются получить большее влияние на европейском рынке.

Однако, что касается политического аспекта, то ситуацией на границе пытается воспользоваться партия "Конфедерация" — сила, которая потеряла власть и имеет в своем составе российских агентов. Политтехнолог считает, что ее представители хотят фактически дискредитировать действующее правительство Польши в преддверии выборов.

"Пытается использовать ситуацию, чтобы продемонстрировать несостоятельность правительства, что оно не отстаивает интересы сельского избирателя. В условиях грядущих выборов происходит борьба за приверженность этому избирателю", — сказал Рохов.

Он добавил, что подобная ситуация происходит не только в Польше, но и в некоторых других европейских странах. И, наконец, нынешнее положение пытается расшатать Российская Федерация.

"Мы понимаем, что здесь присутствует РФ, действующая на фоне борьбы интересов и противоречий внутри Польши и других стран, которые испытывают напряжение. Они думали, что война займет несколько месяцев и понимают, что нужно восстанавливать какие-либо экономические связи", — сказал Рохов.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.