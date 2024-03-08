Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Нещодавно стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, який відбував своє покарання у виправній колонії.

Яка справжня причина загибелі Навального і чому вона не випадкова — про це і не тільки говорять російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Чому загинув Навальний

В прямому ефірі підіймаються такі теми:

Взаємовідносини Чичваркіна та Навального.

Загибель Навального: чому це не просто відірвання тромбу й кому була вигідна смерть опозиціонера?

Пік протестних настроїв в Росії.

Яке майбутнє Росії?

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, російські пропагандисти казали, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявила, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.

Згодом на смерть опозиціонера відреагував Володимир Зеленський та Денис Шмигаль.