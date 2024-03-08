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Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

08 березня 2024 р. 18:00

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18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

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17:37 Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Text

15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Text

14:32 У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

Text

13:34 Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

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13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

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Нещодавно стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, який відбував своє покарання у виправній колонії. 

Яка справжня причина загибелі Навального і чому вона не випадкова — про це і не тільки говорять російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Чому загинув Навальний

В прямому ефірі підіймаються такі теми:

  • Взаємовідносини Чичваркіна та Навального. 
  • Загибель Навального: чому це не просто відірвання тромбу й кому була вигідна смерть опозиціонера?
  • Пік протестних настроїв в Росії. 
  • Яке майбутнє Росії?

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, російські пропагандисти казали, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявила, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються. 

Згодом на смерть опозиціонера відреагував Володимир Зеленський та Денис Шмигаль

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17:55 Премії на свята — скільки доплат отримали голови громад Одеської області

17:47 У Сухопутних силах показали кадри ефектного знищення російської техніки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:46 У Вовчанську ворожий дрон влучив в автомобіль — загинули чоловік і жінка

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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