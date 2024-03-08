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Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

8 марта 2024 г. 18:00

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18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

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18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

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18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

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15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

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2 февраля 2024 г. 15:18

Недавно стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, отбывавшего свое наказание в исправительной колонии.

Какова настоящая причина гибели Навального и почему она не случайна — об этом и не только говорят российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Почему погиб Навальный

В прямом эфире поднимаются следующие темы:

  • Взаимоотношения Чичваркина и Навального.
  • Гибель Навального: почему это не просто отторжение тромба и кому была выгодна смерть оппозиционера?
  • Пик протестных настроений в России.
  • Каково будущее России?

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Добавим, российские пропагандисты говорили, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.

Впоследствии на смерть оппозиционера отреагировали Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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