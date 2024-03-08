Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Недавно стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, отбывавшего свое наказание в исправительной колонии.
Какова настоящая причина гибели Навального и почему она не случайна — об этом и не только говорят российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко.
Почему погиб Навальный
В прямом эфире поднимаются следующие темы:
- Взаимоотношения Чичваркина и Навального.
- Гибель Навального: почему это не просто отторжение тромба и кому была выгодна смерть оппозиционера?
- Пик протестных настроений в России.
- Каково будущее России?
Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.
Добавим, российские пропагандисты говорили, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.
Впоследствии на смерть оппозиционера отреагировали Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль.