Плата за вибори — Шмигаль прокоментував смерть Навального

Днями стало відомо про те, що у російській виправній колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що він став однією з багатьох тисяч жертв напередодні виборів в РФ.

Про це голова українського уряду заявив, перебуваючи з візитом у Японії.

Що думає Шмигаль про смерть Навального

"Смерть пана Навального є однієї з багатьох тисяч росіян, які зараз гинуть в Україні. На мою думку, це плата за наступні вибори, так звані вибори Путіна в Росії", — сказав Шмигаль, висловлюючи думку про смерть Навального.

Крім того, перебуваючи з візитом у Японії, голова Кабінету міністрів прокоментував останні події на фронті, де все ще не вистачає артилерійських снарядів та авіації, а також запевнив, що не можна говорити про втому українців, які борються за свободу.

Що ще треба знати про смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти казали, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявила, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.