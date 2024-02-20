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Плата за вибори — Шмигаль прокоментував смерть Навального

Плата за вибори — Шмигаль прокоментував смерть Навального

20 лютого 2024 р. 12:21

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Text

10:59 Гайдай розповів, для чого росіянам Авдіївка та як їм вдалося захопити місто

Text

10:17 Зеленський відвідав позиції ЗСУ поблизу Куп'янська

Text

09:32 РФ не припиняє штурми на Запоріжжі — чи мають окупанти успіхи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:57 Десять років подій на Майдані — ефір Новини.LIVE

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Text

19:20 ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

Text

19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

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18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

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Днями стало відомо про те, що у російській виправній колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що він став однією з багатьох тисяч жертв напередодні виборів в РФ. 

Про це голова українського уряду заявив, перебуваючи з візитом у Японії. 

Що думає Шмигаль про смерть Навального

"Смерть пана Навального є однієї з багатьох тисяч росіян, які зараз гинуть в Україні. На мою думку,  це плата за наступні вибори, так звані вибори Путіна в Росії", — сказав Шмигаль, висловлюючи думку про смерть Навального. 

Крім того, перебуваючи з візитом у Японії, голова Кабінету міністрів прокоментував останні події на фронті, де все ще не вистачає артилерійських снарядів та авіації, а також запевнив, що не можна говорити про втому українців, які борються за свободу.

Що ще треба знати про смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти казали, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявила, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються. 

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