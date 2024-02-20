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Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

20 февраля 2024 г. 12:21

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10:59 Гайдай рассказал, для чего россиянам Авдеевка и как им удалось захватить город

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:17 Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

Text

09:32 РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

Text

07:57 Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

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На днях стало известно о том, что в российской исправительной колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что он стал одной из тысяч жертв накануне выборов в РФ.

Об этом глава украинского правительства заявил, находясь с визитом в Японии.

Что думает Шмигаль о смерти Навального

"Смерть господина Навального является одной из многих тысяч россиян, которые сейчас погибают в Украине. На мой взгляд, это плата за следующие выборы, так называемые выборы Путина в России", — сказал Шмигаль, выражая мнение о смерти Навального.

Кроме того, находясь с визитом в Японии, глава Кабинета министров прокомментировал последние события на фронте, где все еще не хватает артиллерийских снарядов и авиации, а также заверил, что нельзя говорить об усталости борющихся за свободу украинцев.

Что еще нужно знать о смерти Навального

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Добавим, российские пропагандисты говорили, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.

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