Смерть опозиціонера РФ Навального — якою була реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Він припускає, що його вбив диктатор РФ Володимир Путін.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у п'ятницю, 16 лютого.

Реакція Зеленського на смерть Навального

"Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших замучених, закатованих через одну істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що диктатор РФ має обов'язково понести відповідальність за тисячі смертей, у яких він винен.

"Путін все повинен програти, все втратити і відповідати за скоєне", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти кажуть, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявляє, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.

Також у мережі опублікували останнє відео опозиціонера перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.