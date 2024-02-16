Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он предполагает, что его убил диктатор РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в пятницу, 16 февраля.

Реакция Зеленского на смерть Навального

"Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что диктатор РФ должен обязательно понести ответственность за тысячи смертей, в которых он должен.

"Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", — добавил Зеленский.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Добавим, российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.

Также в сети было опубликовано последнее видео оппозиционера перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.