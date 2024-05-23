Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

В Україні створили тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій. Водночас зростає загроза наступу російських загарбників на Сумську область.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради (Європейська Солідарність) Леонід Ємець;
- народний депутат України, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін;
- адвокат, юрист Ростислав Кравець.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Україна відзначає День Героїв та День піхоти. Буданов оприлюднив звернення;
- ГУР: те, що відбувається, — не наступ на Харків;
- ситуація на Сумщині;
- за 22 травня кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 67 тис. осіб та 17 тис. автівок;
- на Закарпатті затримали організатора незаконного переправлення осіб через кордон;
- ГУР знає, де бункери Путіна;
- Путін відправився до Білорусі на зустріч з Лукашенком;
- Поштову площу у Києві може затопити;
- демонтаж Арки дружби народів у Києві: в Інституті національної пам'яті назвали умову;
- між будинками з’явилася річка: у Києві — новий масштабний потоп;
- суд звільнив перших двох ув’язнених для мобілізації до армії;
- створення ТСК щодо фортифікацій.
Раніше у ДПСУ заявили, що окупанти можуть повторити свій наступ в Сумській області на кшталт того, що здійснили в Харківській.
Водночас наразі вони не мають необхідної кількості військ та техніки, щоб наступати на Сумщину. Також у них немає угруповань, щоб виконувати там стратегічні завдання.