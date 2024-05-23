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Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024 р. 18:07

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18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

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14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

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08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

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18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

В Україні створили тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій. Водночас зростає загроза наступу російських загарбників на Сумську область. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради (Європейська Солідарність) Леонід Ємець;
  • народний депутат України, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравець.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Україна відзначає День Героїв та День піхоти. Буданов оприлюднив звернення;
  • ГУР: те, що відбувається, — не наступ на Харків;
  • ситуація на Сумщині;
  • за 22 травня кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 67 тис. осіб та 17 тис. автівок;
  • на Закарпатті затримали організатора незаконного переправлення осіб через кордон;
  • ГУР знає, де бункери Путіна;
  • Путін відправився до Білорусі на зустріч з Лукашенком;
  • Поштову площу у Києві може затопити;
  • демонтаж Арки дружби народів у Києві: в Інституті національної пам'яті назвали умову;
  • між будинками з’явилася річка: у Києві — новий масштабний потоп;
  • суд звільнив перших двох ув’язнених для мобілізації до армії;
  • створення ТСК щодо фортифікацій.

Раніше у ДПСУ заявили, що окупанти можуть повторити свій наступ в Сумській області на кшталт того, що здійснили в Харківській.

Водночас наразі вони не мають необхідної кількості військ та техніки, щоб наступати на Сумщину. Також у них немає угруповань, щоб виконувати там стратегічні завдання.

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17:50 Колишній охоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ, — СБУ

17:50 6,6 мільйонів тонн — Україна досягла найбільшого показника експорту

17:30 Знищення друкарні у Харкові — у прокуратурі з'ясували, які ракети застосувала Росія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:20 Збирали та продавали зброю окупантів — на Миколаївщині викрили торговців боєприпасами

17:16 Київський військком пояснив, у якому випадку чоловікам треба оновлювати дані саме в ТЦК

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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