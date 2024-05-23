Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія Росії перекидає свої резерви з прикордоння Сумщини на Харківщину. Наразі на кордоні із Харківською областю знаходиться понад 40 тисяч росіян, коли на початку наступу було десь 30-35 тисяч.

Про це військовий оглядач Денис Попович розповів у ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Україна перекинула свої резерви, аби зупинити наступ ворога на Харківщині

Попович наголосив на тому, що українці були змушені перекинути свої резерви, щоб зупинити наступальні дії на півночі Харківщині. Наразі на кордоні з Харківською областю знаходиться понад сорок тисяч росіян, а біля Сумщини понад дев'ять тисяч.

"Ми дійсно були змушені, щоб перекинути свої резерви через наступальні дії на Харківщині, але з іншого боку ворог теж перекидає резерви. Тобто, якщо на початку цього наступу біля Сумщини було близько 15 тисяч російських військових, і близько 30-35 тисяч росіян було перед Харківщиною, то за останніми даними перед Сумщиною є лише 9-10 тисяч, а перед Харківщиною — близько 40-41 тисяч. Очевидно, що саме через перекидання резервів їм вдалося збільшити війська", — зазначив Попович.

Для чого РФ перекидає свої резерви

Військовий оглядач вважає, що основною метою перекидання російських резервів є те, що росіянам важливо "підтримувати темпи" наступу на Харківському напрямку.

"Їм потрібно досягти цілей, які вони перед собою ставили. Зокрема, захопити Вовчанськ, якого в них ще немає. Також вони планують продовжити просування до Харкова, щоб взяти місто під артилерійський контроль. Наразі жодна з цих цілей не досягнута, тому і перекидають резерви", — заявив аналітик.

Нагадаємо, що ISW повідомив, що російські окупанти почали новий наступ в Україні раніше, ніж планували. Активізація ворога пов'язана з відновленням надання допомоги від Сполучених Штатів Америки для Києва.

Нагадаємо, російські війська значно активізували бойові дії на Харківщині. За даними ISW, противник, імовірно, залучить в атаках африканських найманців. Українські сили оборони утримують наступ російських окупантів на Харківщині.