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Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

23 мая 2024 г. 11:30

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Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что армия России опрокидывает свои резервы из приграничья Сумщины на Харьковщину. Сейчас на границе с Харьковской областью находится более 40 тысяч россиян, когда в начале наступления было около 30-35 тысяч.

Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 мая.

Украина опрокинула свои резервы, чтобы остановить наступление врага на Харьковщине

Попович отметил, что украинцы были вынуждены перебросить свои резервы, чтобы остановить наступательные действия на севере Харьковщины. Сейчас на границе с Харьковской областью находится более сорока тысяч россиян, а возле Сумщины более девяти тысяч.

"Мы действительно были вынуждены, чтобы опрокинуть свои резервы из-за наступательных действий на Харьковщине, но с другой стороны враг тоже опрокидывает резервы. То есть, если в начале этого наступления возле Сумщины было около 15 тысяч российских военных, и около 30-35 тысяч россиян было перед Харьковщиной, то по последним данным перед Сумщиной есть только 9-10 тысяч, а перед Харьковщиной — около 40-41 тысячи. Очевидно, что именно из-за опрокидывания резервов им удалось увеличить войска", — отметил Попович.

Для чего РФ опрокидывает свои резервы

Военный обозреватель считает, что основной целью опрокидывания российских резервов является то, что россиянам важно "поддерживать темпы" наступления на Харьковском направлении.

"Им нужно достичь целей, которые они перед собой ставили. В частности, захватить Волчанск, которого у них еще нет. Также они планируют продолжить продвижение в Харьков, чтобы взять город под артиллерийский контроль. Пока ни одна из этих целей не достигнута, поэтому и опрокидывают резервы ", — заявил аналитик.

Напомним, что ISW сообщил, что российские оккупанты начали новое наступление в Украине раньше, чем планировали. Активизация врага связана с восстановлением помощи от Соединенных Штатов Америки для Киева.

Напомним, российские войска значительно активизировали боевые действия в Харьковской области . По данным ISW, противник, вероятно, привлечет в атаках африканских наемников. Украинские силы обороны удерживают наступление российских оккупантов в Харьковской области.

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12:12 Российские туристы больше не смогут посетить Норвегию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:06 Подозреваемому в угоне авто в Киеве объявили приговор — какое наказание

11:51 Грязно лжете — Мосейчук набросилась на депутата, которая отреагировала на ее скандальное заявление

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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