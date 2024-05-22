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Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

22 травня 2024 р. 12:28

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10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

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Росіяни наразі не мають необхідної кількості військ та техніки, щоб наступати на Сумську область. Також у них немає угрупувань, щоб виконувати на Сумщині стратегічні завдання.

Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив в ефірі Ранок.LIVE в середу, 22 травня.

Ситуація із наступом на Сумщині

"Треба розуміти, що, як і раніше, ворог знову тримає певну кількість своїх підрозділів, включаючи Сумський напрямок. Протяжність кордону з країною-терористкою досить велика — понад 560 км. Звісно, що Росія також розміщує свої сили на цьому напрямку, простягаючи їх по всій довжині кордону з Україною в межах Сумщини", — заявив Демченко.

https://t.me/novynylive/105706

Також він сповістив, що українські прикордонники та ЗСУ постійно прослідковують ситуацію на кордоні та у Сумській області.  

Раніше прикордонники повідомляли, що протягом кількох днів на Сумську область можуть посилити наступ росіяни, щоб відволікти інші війська від атак на фронті. 

Через нічні атаки 22 травня в декількох районах Сумської області була відключена електроенергія

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 У Миколаєві знімають автобуси з маршрутів через мобілізацію водіїв

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