Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Росіяни наразі не мають необхідної кількості військ та техніки, щоб наступати на Сумську область. Також у них немає угрупувань, щоб виконувати на Сумщині стратегічні завдання.

Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив в ефірі Ранок.LIVE в середу, 22 травня.

Ситуація із наступом на Сумщині

"Треба розуміти, що, як і раніше, ворог знову тримає певну кількість своїх підрозділів, включаючи Сумський напрямок. Протяжність кордону з країною-терористкою досить велика — понад 560 км. Звісно, що Росія також розміщує свої сили на цьому напрямку, простягаючи їх по всій довжині кордону з Україною в межах Сумщини", — заявив Демченко.

Також він сповістив, що українські прикордонники та ЗСУ постійно прослідковують ситуацію на кордоні та у Сумській області.

Раніше прикордонники повідомляли, що протягом кількох днів на Сумську область можуть посилити наступ росіяни, щоб відволікти інші війська від атак на фронті.

Через нічні атаки 22 травня в декількох районах Сумської області була відключена електроенергія.