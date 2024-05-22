Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

Россияне пока не имеют необходимого количества войск и техники, чтобы наступать на Сумскую область. Также у них нет группировок, чтобы выполнять в Сумской области стратегические задачи.

Об этом спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Ситуация с наступлением в Сумской области

"Надо понимать, что по-прежнему враг снова держит определенное количество своих подразделений, включая Сумское направление. Протяженность границы со страной-террористкой достаточно велика - более 560 км. Конечно, Россия также размещает свои силы на этом направлении, протягивая их по всей протяженности границы с Украиной в пределах Сумщины", — заявил Демченко.

Также он сообщил, что украинские пограничники и ВСУ постоянно отслеживают ситуацию на границе и в Сумской области.

Ранее пограничники сообщали, что в течение нескольких дней в Сумскую область могут усилить наступление россияне, чтобы отвлечь другие войска от атак на фронте.

Из-за ночных атак 22 мая в нескольких районах Сумской области была отключена электроэнергия .