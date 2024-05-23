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Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

23 мая 2024 г. 18:07

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

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11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

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11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Text

14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Text

08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

В Украине создали временную следственную комиссию по фортификациям. В то же время, растет угроза наступления российских захватчиков на Сумскую область.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец;
  • народный депутат Украины, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравец.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Украина отмечает День Героев и День пехоты. Буданов обнародовал обращение;
  • ГУР: происходящее — не наступление на Харьков;
  • ситуация в Сумской области;
  • за 22 мая границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 67 тыс. человек и 17 тыс. автомобилей;
  • в Закарпатье задержали организатора незаконной переправки лиц через границу;
  • ГУР знает, где бункеры Путина;
  • Путин отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко;
  • Почтовая площадь в Киеве может затопить;
  • демонтаж Арки дружбы народов в Киеве: в Институте национальной памяти назвали условие;
  • между домами появилась река: в Киеве — новый масштабный потоп;
  • суд уволил первых двух заключенных для мобилизации в армию;
  • создание ВСК по фортификациям.

Ранее в ГПСУ заявили, что оккупанты могут повторить свое наступление в Сумской области вроде того, что совершили в Харьковской.

В то же время у них нет необходимого количества войск и техники, чтобы наступать на Сумщину. Также у них нет группировок, чтобы выполнять там стратегические задачи.

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17:50 Бывший охранник российской пыточной пытался скрыться в рядах ВСУ, — СБУ

17:50 6,6 миллионов тонн — Украина достигла наибольшего показателя экспорта

17:30 Уничтожение типографии в Харькове — в прокуратуре выяснили, какие ракеты применила Россия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:20 Собирали и продавали оружие оккупантов — в Николаевской области разоблачили торговцев боеприпасами

17:16 Киевский военком объяснил, в каком случае мужчинам нужно обновлять данные именно в ТЦК

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

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11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

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11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE