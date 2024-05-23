Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

В Украине создали временную следственную комиссию по фортификациям. В то же время, растет угроза наступления российских захватчиков на Сумскую область.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец;
- народный депутат Украины, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин;
- адвокат, юрист Ростислав Кравец.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Украина отмечает День Героев и День пехоты. Буданов обнародовал обращение;
- ГУР: происходящее — не наступление на Харьков;
- ситуация в Сумской области;
- за 22 мая границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 67 тыс. человек и 17 тыс. автомобилей;
- в Закарпатье задержали организатора незаконной переправки лиц через границу;
- ГУР знает, где бункеры Путина;
- Путин отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко;
- Почтовая площадь в Киеве может затопить;
- демонтаж Арки дружбы народов в Киеве: в Институте национальной памяти назвали условие;
- между домами появилась река: в Киеве — новый масштабный потоп;
- суд уволил первых двух заключенных для мобилизации в армию;
- создание ВСК по фортификациям.
Ранее в ГПСУ заявили, что оккупанты могут повторить свое наступление в Сумской области вроде того, что совершили в Харьковской.
В то же время у них нет необходимого количества войск и техники, чтобы наступать на Сумщину. Также у них нет группировок, чтобы выполнять там стратегические задачи.