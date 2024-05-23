Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

В Украине создали временную следственную комиссию по фортификациям. В то же время, растет угроза наступления российских захватчиков на Сумскую область.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец;

народный депутат Украины, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин;

адвокат, юрист Ростислав Кравец.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Украина отмечает День Героев и День пехоты. Буданов обнародовал обращение;

ГУР: происходящее — не наступление на Харьков;

ситуация в Сумской области;

за 22 мая границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 67 тыс. человек и 17 тыс. автомобилей;

в Закарпатье задержали организатора незаконной переправки лиц через границу;

ГУР знает, где бункеры Путина;

Путин отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко;

Почтовая площадь в Киеве может затопить;

демонтаж Арки дружбы народов в Киеве: в Институте национальной памяти назвали условие;

между домами появилась река: в Киеве — новый масштабный потоп;

суд уволил первых двух заключенных для мобилизации в армию;

создание ВСК по фортификациям.

Ранее в ГПСУ заявили, что оккупанты могут повторить свое наступление в Сумской области вроде того, что совершили в Харьковской.

В то же время у них нет необходимого количества войск и техники, чтобы наступать на Сумщину. Также у них нет группировок, чтобы выполнять там стратегические задачи.