Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради Вікторія Гриб заявила, що для завершення війни, Російська Федерація має бути присутньою при переговорах. Вона зазначила, що для цього Україні потрібно мати "важелі" впливу.

Про це вона розповіла в етері Вечір.LIVE.

Нардепка про переговори з Росією

Гриб підкреслила, що чим раніше ми почнемо використовувати цей дипломатичний метод, тим краще, але для цього необхідно мати "важелі" впливу. Вона додала, що перемовини не означають капітуляцію.

"Усі розуміють, що війна не може просто так закінчитися. Вона буде закінчуватися перемовинами, коли вони будуть, на яких умовах — це вже інше питання. Перемовини не означають капітуляцію. Нам потрібно зберегти нашу державу, нам потрібно зробити все можливе, щоб захистити наших людей", — заявила нардепка.

Нагадаємо, Швейцарія планує обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими державами, які не були присутні.

Також ми писали, що політолог Дмитро Васильєв заявив, що деякі країни світу готові йти на компроміс з російським президентом Володимиром Путіним. Проте лідер Кремля використає домовленості на свою користь.