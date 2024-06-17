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Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

17 червня 2024 р. 14:06

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08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024
Text

13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

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09:00 Саміт миру, пакет військової допомоги від Італії та умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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Участь Росії та її союзників у другому Саміті миру загрозлива і може призвести до розколу. Необхідно, щоб жорстка позиція звучала від більшості країн світу, і лише потім запрошувати до діалогу РФ для оголошення цієї позиції.

Про це заявив народний депутат Сергій Соболєв в етері Ранок.LIVEу понеділок, 17 червня.

Ризики участі Росії в другому Саміті миру

"У цій ситуації, ми розуміємо, що приїде не одна Росія, а й десятки країн, які їх підтримують. Ми чудово розуміємо, що на Саміті далі почнеться розкол. Чи вийдуть на спільне комюніке? Я не переконаний", — зазначив нардеп.

Найбільш неприємною ситуацією нардеп назвав заяви щодо "виключень" для міжнародного ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Пригадайте, як відсутність Путіна на Саміті Брекзит в Південній Африці, коли там також пробували зробити якісь зміни, закінчилася тим, що Путін побоявся приїжджати. А тут Путін приїде в Швейцарію, буде проголошувати свої тези. Думаю, що це не найкращий формат, і не думаю, що це буде формат, коли Росія буде відповідати перед міжнародною спільнотою", — підсумував Соболєв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру відповів, за яких умов долучатимуть Росію до переговорного процесу. За його словами, Москва не готова до справедливого миру.

Також сьогодні, 17 червня, у прямому ефірі Ранок.LIVE ми обговорили підсумки Глобального саміту миру, який 15-16 червня.

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.

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13:55 Незаконна автівка за понад 5 мільйонів — у посадовця Одеської міграційної служби конфіскують майно

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:51 На Львівщині дитину вкусила гадюка — деталі інциденту

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