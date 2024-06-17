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Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

17 июня 2024 г. 14:06

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13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

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10:42 Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

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08:00 Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

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Участие России и ее союзников во втором Саммите мира угрожает и может привести к расколу. Необходимо, чтобы жесткая позиция звучала от большинства стран мира, и только потом приглашать в диалог РФ для объявления этой позиции.

Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 июня.

Риски участия России во втором Саммите мира

"В этой ситуации, мы понимаем, что приедет не одна Россия, но и десятки поддерживающих их стран. Мы прекрасно понимаем, что на Саммите дальше начнется раскол. Выйдут ли на совместное коммюнике? Я не убежден", — отметил нардеп.

Наиболее неприятной ситуацией нардеп назвал заявления по поводу "исключений" для международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Вспомните, как отсутствие Путина на Саммите Брекзит в Южной Африке, когда там тоже пробовали произвести какие-то изменения, закончилось тем, что Путин побоялся приезжать. А тут Путин приедет в Швейцарию, будет провозглашать свои тезисы. Думаю, что это не самый лучший формат, и не думаю, что это будет формат, когда Россия будет отвечать перед международным сообществом", — подытожил Соболев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время Саммита мира ответил, при каких условиях будут вовлекать Россию в переговорный процесс. По его словам, Москва не готова к справедливому миру.

Также сегодня, 17 июня, в прямом эфире "Ранок.LIVE" мы обсудили итоги Глобального саммита мира, который 15-16 июня.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.

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14:40 Сошел в кювет и опрокинулся — в Закарпатье произошло ДТП с участием автобуса

14:38 Стало известно, сколько времени у Украины на реструктуризацию государственного долга

14:34 Работа в Германии — сколько зарабатывают украинские беженцы без знания языка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

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13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

Text

10:42 Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

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08:00 Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

Text

09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

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