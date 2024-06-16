Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

У Швейцарії у неділю, 16 червня, розпочинається другий день Глобального саміту миру. На захід вже прибувають лідери країн.
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Другий день Саміту миру у Швейцарії
Саміт є українською ініціативою, яка покликана встановити справедливість та притягнути Росію до відповідальності. На заході присутні 92 країни та вісім організацій. Всі вони обговорять можливі шляхи досягнення миру в Україні.
Нагадаємо, 15 червня офіційно стартував Глобальний саміт миру. Однак на цій зустрічі немає російських делегатів, бо Москва не зацікавлена у мирі.
Раніше агенція Reuters заявила, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим.
Під час групового фотографування після закінчення першого дня Саміту багато учасників вигукнули знамените патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!".