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Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

16 июня 2024 г. 12:46

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13:16Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

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16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

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11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, начинается второй день Глобального саммита мира. На мероприятие уже прибывают лидеры стран.

Посмотреть прибытие политиков можно в прямом эфире Новини.LIVE.

Второй день Саммита мира в Швейцарии

Саммит является украинской инициативой, призванной установить справедливость и привлечь Россию к ответственности. На мероприятии присутствует 92 страны и восемь организаций. Все они обсудят возможные пути достижения мира в Украине.

Напомним, 15 июня официально стартовал Глобальный саммит мира. Однако на этой встрече нет российских делегатов, потому что Москва не заинтересована в мире.

Ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

Во время групповой фотосъемки после окончания первого дня Саммита многие участники воскликнули знаменитый патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!".

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13:11 В Херсоне прогремели мощные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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