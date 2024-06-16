Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, начинается второй день Глобального саммита мира. На мероприятие уже прибывают лидеры стран.

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Второй день Саммита мира в Швейцарии

Саммит является украинской инициативой, призванной установить справедливость и привлечь Россию к ответственности. На мероприятии присутствует 92 страны и восемь организаций. Все они обсудят возможные пути достижения мира в Украине.

Напомним, 15 июня официально стартовал Глобальный саммит мира. Однако на этой встрече нет российских делегатов, потому что Москва не заинтересована в мире.

Ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

Во время групповой фотосъемки после окончания первого дня Саммита многие участники воскликнули знаменитый патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!".