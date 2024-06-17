Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 17 червня, у прямому ефірі Ранок.LIVE обговоримо підсумки Глобального саміту миру, який 15-16 червня. Також проаналізуємо стан енергосистеми України та перебіг мобілізації.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Під час ранкового прямого ефіру на Новини.LIVE підведемо підсумки Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Також поговоримо про стан енергосистеми та перебіг мобілізація в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";

Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст;

Іван Ус, експерт з міжнародної економіки;

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Сергій Соболєв, Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;

Юрій Камельчук, народний депутат України, Слуга Народу;

Руслан Рохов, політтехнолог;

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Мирослав Гай, Керівник БФ Мир і Ко.

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.

В українській енергосистемі наразі немає дефіциту, тому сьогодні графіки обмежень не вводились. Однак ситуація може змінитися вже у найближчі тижні.