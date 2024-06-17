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Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

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13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

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12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

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22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

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Сьогодні, 17 червня, у прямому ефірі Ранок.LIVE обговоримо підсумки Глобального саміту миру, який 15-16 червня. Також проаналізуємо стан енергосистеми України та перебіг мобілізації.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Під час ранкового прямого ефіру на Новини.LIVE підведемо підсумки Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Також поговоримо про стан енергосистеми та перебіг мобілізація в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст;
  • Іван Ус, експерт з міжнародної економіки;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Сергій Соболєв, Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, Слуга Народу;
  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Мирослав Гай, Керівник БФ Мир і Ко.

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.

В українській енергосистемі наразі немає дефіциту, тому сьогодні графіки обмежень не вводились. Однак ситуація може змінитися вже у найближчі тижні.

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08:16 НАТО планує продемонструвати свій ядерний арсенал — Столтенберг назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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