Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 17 червня, у прямому ефірі Ранок.LIVE обговоримо підсумки Глобального саміту миру, який 15-16 червня. Також проаналізуємо стан енергосистеми України та перебіг мобілізації.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Під час ранкового прямого ефіру на Новини.LIVE підведемо підсумки Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Також поговоримо про стан енергосистеми та перебіг мобілізація в Україні.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
- Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст;
- Іван Ус, експерт з міжнародної економіки;
- Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
- Сергій Соболєв, Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
- Юрій Камельчук, народний депутат України, Слуга Народу;
- Руслан Рохов, політтехнолог;
- Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
- Мирослав Гай, Керівник БФ Мир і Ко.
Раніше ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.
В українській енергосистемі наразі немає дефіциту, тому сьогодні графіки обмежень не вводились. Однак ситуація може змінитися вже у найближчі тижні.