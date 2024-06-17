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Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

17 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июня 2024
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13:16Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

15 июня 2024
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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

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16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

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11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июня 2024
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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

15 июня 2024
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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Text

16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Сегодня, 17 июня, в прямом эфире Ранок.LIVE обсудим итоги Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня. Также проанализируем состояние энергосистемы Украины и ход мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Во время утреннего прямого эфира на Новини.LIVE подведем итоги состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира. Также поговорим о состоянии энергосистемы и ходе мобилизации в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Игорь Гарбарук, политический и международный эксперт, экономист;
  • Иван Усс, эксперт по международной экономике;
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Сергей Соболев, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, Слуга Народа;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Мирослав Гай, Руководитель БФ Мир и Ко.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.

В украинской энергосистеме нет дефицита, поэтому сегодня графики ограничений не вводились. Однако ситуация может измениться уже в ближайшие недели.

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08:16 НАТО планирует продемонстрировать свой ядерный арсенал — Столтенберг назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:52 ПриватБанк оплатит коммуналку — как получить до 5 тыс. грн кэшбэка

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16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

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