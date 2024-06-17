Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 17 июня, в прямом эфире Ранок.LIVE обсудим итоги Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня. Также проанализируем состояние энергосистемы Украины и ход мобилизации.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Во время утреннего прямого эфира на Новини.LIVE подведем итоги состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира. Также поговорим о состоянии энергосистемы и ходе мобилизации в Украине.
Гости сегодняшнего эфира:
- Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
- Игорь Гарбарук, политический и международный эксперт, экономист;
- Иван Усс, эксперт по международной экономике;
- Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Сергей Соболев, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;
- Юрий Камельчук, народный депутат Украины, Слуга Народа;
- Руслан Рохов, политтехнолог;
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;
- Мирослав Гай, Руководитель БФ Мир и Ко.
Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.
В украинской энергосистеме нет дефицита, поэтому сегодня графики ограничений не вводились. Однако ситуация может измениться уже в ближайшие недели.