Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 17 июня, в прямом эфире Ранок.LIVE обсудим итоги Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня. Также проанализируем состояние энергосистемы Украины и ход мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Во время утреннего прямого эфира на Новини.LIVE подведем итоги состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира. Также поговорим о состоянии энергосистемы и ходе мобилизации в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";

Игорь Гарбарук, политический и международный эксперт, экономист;

Иван Усс, эксперт по международной экономике;

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Сергей Соболев, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, Слуга Народа;

Руслан Рохов, политтехнолог;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;

Мирослав Гай, Руководитель БФ Мир и Ко.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.

В украинской энергосистеме нет дефицита, поэтому сегодня графики ограничений не вводились. Однако ситуация может измениться уже в ближайшие недели.