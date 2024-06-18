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Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

18 июня 2024 г. 22:44

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22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

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20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

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20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

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13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

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13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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Глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Верховной Рады Виктория Гриб заявила, что для завершения войны, Российская Федерация должна присутствовать при переговорах. Она отметила, что для этого Украине нужно иметь "рычаги" влияния.

Об этом она рассказала в эфире  Вечір.LIVE.

Нардеп о переговорах с Россией

Гриб подчеркнула, что чем раньше мы начнем использовать этот дипломатический метод, тем лучше, но для этого необходимо иметь "рычаги" влияния. Она добавила, что переговоры не означают капитуляцию.

"Все понимают, что война не может просто так закончиться. Она будет заканчиваться переговорами, когда они будут, на каких условиях это уже другой вопрос. Переговоры не означают капитуляцию. Нам нужно сохранить наше государство, нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить наших людей", — заявила нардеп.

Напомним, Швейцария планирует обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими присутствующими государствами.

Также мы писали, что политолог Дмитрий Васильев заявил, что некоторые страны мира готовы идти на компромисс с российским президентом Владимиром Путиным. Однако лидер Кремля использует договоренности в свою пользу.

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23:12 Жена казахского оппозиционера Садыкова назвала возможного заказчика покушения

23:05 Банки обновили валютный курс — новые цены на доллар и евро

22:55 Угроза нового пересмотра тарифов на электричество — что говорят энергетики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 В Украине растут цены на бензин — сколько топливо будет стоить завтра

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22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE