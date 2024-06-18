Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Верховной Рады Виктория Гриб заявила, что для завершения войны, Российская Федерация должна присутствовать при переговорах. Она отметила, что для этого Украине нужно иметь "рычаги" влияния.

Об этом она рассказала в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп о переговорах с Россией

Гриб подчеркнула, что чем раньше мы начнем использовать этот дипломатический метод, тем лучше, но для этого необходимо иметь "рычаги" влияния. Она добавила, что переговоры не означают капитуляцию.

"Все понимают, что война не может просто так закончиться. Она будет заканчиваться переговорами, когда они будут, на каких условиях это уже другой вопрос. Переговоры не означают капитуляцию. Нам нужно сохранить наше государство, нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить наших людей", — заявила нардеп.

Напомним, Швейцария планирует обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими присутствующими государствами.

Также мы писали, что политолог Дмитрий Васильев заявил, что некоторые страны мира готовы идти на компромисс с российским президентом Владимиром Путиным. Однако лидер Кремля использует договоренности в свою пользу.