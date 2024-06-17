Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Деякі країни світу готові йти на компроміс з російським президентом Володимиром Путіним. Проте лідер Кремля використає домовленості на свою користь.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив політолог Дмитро Васильєв.

У Путіна є простір для маневрів

Політолог зазначив, що за підсумками Саміту миру деякі країни вже готові запрошувати Росію до діалогу. Мова, зокрема, йде про Швейцарію.

"У комюніке Саміту миру говоритися про потребу діалогу між усіма сторонами. У МЗС Швейцарії заявили, що вони планують обговорити підсумки саміту з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали у ньому участі. Також президентка Швейцарії додала, що вони можуть допустити участь Путіна у саміті миру, попри ордер на арешт від МКС", — сказав Васильєв.

Він додав, що це така компромісна позиція світу, яка вчергове показує, що світ не розуміє хто такий Путін. Це дає російському президенту простір маневрувати.

"Поки що ми бачимо, що вони готові йти на компроміс. Але такі угоди до добра не призводять. Путін використає все на свою користь, він не зупиняється не перед чим. Йому пробачили Сирію, Грузію. Йому продовжують вибачати. Це говорить про те, що світ слабкий і не розуміє з ким має справу. На силу має бути ще більше сили і світ має це показати", — сказав політолог.

Також за словами спікера, МКС має підтвердити, що міжнародне право є і воно Путіним не зруйноване.

Нагадаємо, список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.

Також ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.