Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог arrow
Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

17 червня 2024 р. 20:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Text

08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024
Text

13:16Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Text

08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024
Text

13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

Деякі країни світу готові йти на компроміс з російським президентом Володимиром Путіним. Проте лідер Кремля використає домовленості на свою користь.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив політолог Дмитро Васильєв.

У Путіна є простір для маневрів

Політолог зазначив, що за підсумками Саміту миру деякі країни вже готові запрошувати Росію до діалогу. Мова, зокрема, йде про Швейцарію.

"У комюніке Саміту миру говоритися про потребу діалогу між усіма сторонами. У МЗС Швейцарії заявили, що вони планують обговорити підсумки саміту з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали у ньому участі. Також президентка Швейцарії додала, що вони можуть допустити участь Путіна у саміті миру, попри ордер на арешт від МКС", — сказав Васильєв.

Він додав, що це така компромісна позиція світу, яка вчергове показує, що світ не розуміє хто такий Путін. Це дає російському президенту простір маневрувати.

"Поки що ми бачимо, що вони готові йти на компроміс. Але такі угоди до добра не призводять. Путін використає все на свою користь, він не зупиняється не перед чим. Йому пробачили Сирію, Грузію. Йому продовжують вибачати. Це говорить про те, що світ слабкий і не розуміє з ким має справу. На силу має бути ще більше сили і світ має це показати", — сказав політолог.

Також за словами спікера, МКС має підтвердити, що міжнародне право є і воно Путіним не зруйноване.

Нагадаємо, список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.

Також ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:10 У Києві відключення світла будуть ще довшими — графіки на вівторок

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

20:02 Кожен військовозобов'язаний отримає статус у Резерв+ — які є та що означають

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

19:59 На фронті різко зросла кількість бойових зіткнень — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

19:42 Після повернення в Україну Зеленський провів Ставку — що обговорили

19:34 Зеленський розповів, що Україна робитиме після Саміту миру

19:34 Як оформити відстрочку чоловіку військовослужбовиці

19:30 Росіяни перетворили курортні міста Азовського моря на військові бази, — Федоров

20:10 У Києві відключення світла будуть ще довшими — графіки на вівторок

20:02 Кожен військовозобов'язаний отримає статус у Резерв+ — які є та що означають

19:59 На фронті різко зросла кількість бойових зіткнень — зведення Генштабу

19:42 Після повернення в Україну Зеленський провів Ставку — що обговорили

19:34 Зеленський розповів, що Україна робитиме після Саміту миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:34 Як оформити відстрочку чоловіку військовослужбовиці

19:30 Росіяни перетворили курортні міста Азовського моря на військові бази, — Федоров

19:22 Зеленський відреагував на ракетний удар по Полтавщині

19:00 Обікрав, щоб уникнути мобілізації — одеситу загрожує 10 років ув’язнення

18:59 На Дніпропетровщині лунали вибухи — в ОВА заявили про постраждалих

Ексклюзив

17:31 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

05:23 Ринок праці в Україні у червні — ТОП IT-вакансій з найбільшими зарплатами

14 червня 2024
Ексклюзив

21:35 Як змінилась робота онлайн-платформ таксі через два місяці після розслідування "Наша Справа"

Новина з відео

06:10 Мирний саміт у Швейцарії — на які результати очікує Україна

05:23 Ринок праці у червні — кому в Україні пропонують зарплатню у 600 тисяч гривень

05:22 Перші півроку правління Мілея в Аргентині — суперечливий початок та економічний бум

13 червня 2024
Ексклюзив

20:20 Чи буде Україна з хлібом цього року — проблеми аграріїв Одещини на жниві

11 червня 2024

23:12 Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

20:15 Наскільки обґрунтовані нові ціни на електрику — думка одеситів

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Text

08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024
Text

13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід