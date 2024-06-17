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Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

17 июня 2024 г. 20:01

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Некоторые страны готовы идти на компромисс с российским президентом Владимиром Путиным. Однако лидер Кремля будет использовать договоренности в свою пользу.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил политолог Дмитрий Васильев.

У Путина есть пространство для маневров

Политолог отметил, что по итогам саммита мира некоторые страны уже готовы приглашать Россию к диалогу. Речь, в частности, идет о Швейцарии.

"В коммюнике Саммита мира говориться о необходимости диалога между всеми сторонами. В МИД Швейцарии заявили, что они планируют обсудить итоги саммита с Россией, Китаем и другими странами, не принимавшими в нем участия. Также президент Швейцарии добавила, что они могут допустить участие Путина в саммите мира, несмотря на ордер на арест от МКС», — сказал Васильев.

Он добавил, что это такая компромиссная позиция мира, которая в очередной раз показывает, что мир не понимает кто такой Путин. Это дает российскому президенту пространство для маневров.

"Пока мы видим, что они готовы идти на компромисс. Но такие соглашения к добру не приводят. Путин использует все в свою пользу, он не останавливается не перед чем. Ему простили Сирию, Грузию. Ему продолжают прощать. Это говорит о том, что мир слаб и не понимает с кем имеет дело.

Также, по словам спикера, МКС должен подтвердить, что международное право есть и оно Путиным не уничтожено.

Напомним, список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира . Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.

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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие