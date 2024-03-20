Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

У рамках обговорення законопроєкту про мобілізацію, який є одним з ключових питань в сфері національної безпеки, Комітет розглянув понад третину правок.

Про це заявив нардеп від партії "Розумна політика" Роман Бабій під час ефіру Ранок.LIVE.

Правки до законопроєкту про мобілізацію

"Наступний блок, який будуть розглядати - це бронювання. Процес нормальний, без затягування. Триває дискусія", — підкреслив нардеп.

За словами Бабія, бронювання є важливим аспектом для економіки країни. Він зауважив, що мобілізація всіх ресурсів може призвести до втрати платників податків, що може негативно позначитися на фінансовій стійкості країни.

"Економіка має працювати, і без людей вона просто не витримає. Однозначно підприємствам, які сприяють збору податків, має бути надана можливість бронювати своїх працівників. Це допоможе забезпечувати наші збройні сили необхідними ресурсами", — підкреслив Бабій.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України хоче забронювати від мобілізації працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Наприклад, у переліку є такі галузі як розведення верблюдів та вирощування ягід.

Також ми розповідали про те, що бійці Збройних сил України зараз більше слідкують за процесом прийняття закону про мобілізацію, ніж за надходженням зброї. Чоловікам, старшим за 50 років, потрібна заміна, вони не можуть воювати постійно.