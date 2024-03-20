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Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

20 березня 2024 р. 12:05

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12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

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09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

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08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Ексклюзив

04:35 Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

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02:50 Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

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У рамках обговорення законопроєкту про мобілізацію, який є одним з ключових питань в сфері національної безпеки, Комітет розглянув понад третину правок.

Про це заявив нардеп від партії "Розумна політика" Роман Бабій під час ефіру Ранок.LIVE.

Правки до законопроєкту про мобілізацію

"Наступний блок, який будуть розглядати - це бронювання. Процес нормальний, без затягування. Триває дискусія", — підкреслив нардеп.

За словами Бабія, бронювання є важливим аспектом для економіки країни. Він зауважив, що мобілізація всіх ресурсів може призвести до втрати платників податків, що може негативно позначитися на фінансовій стійкості країни.

"Економіка має працювати, і без людей вона просто не витримає. Однозначно підприємствам, які сприяють збору податків, має бути надана можливість бронювати своїх працівників. Це допоможе забезпечувати наші збройні сили необхідними ресурсами", — підкреслив Бабій.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України хоче забронювати від мобілізації працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Наприклад, у переліку є такі галузі як розведення верблюдів та вирощування ягід. 

Також ми розповідали про те, що бійці Збройних сил України зараз більше слідкують за процесом прийняття закону про мобілізацію, ніж за надходженням зброї. Чоловікам, старшим за 50 років, потрібна заміна, вони не можуть воювати постійно.

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12:10 У Бєлгороді лунають потужні вибухи — місцеві мешканці показали наслідки

11:55 Нарубав дерев у Нацпарку на мільйони гривень — на Одещині судитимуть посадовця

11:46 Лунін готовий зробити вибір — у Реалі вирішили майбутнє голкіпера

11:42 Яким є головний підсумок березневого Рамштайна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:39 Генерал Пентагону відповів, чи будуть США відправляти війська в Україну

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08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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04:35 Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

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02:50 Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

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