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Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

19 березня 2024 р. 18:03

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15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

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13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

Text

13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

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Кабінет міністрів України хоче забронювати від мобілізації працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Наприклад, у переліку є такі галузі як розведення верблюдів та вирощування ягід. 

Кореспондент Новини.LIVE запитав у киян, кого потрібно бронювати від мобілізації.

Бронювання від мобілізації

Один з мешканців столиці заявив, що забронювати від мобілізації потрібно діджеїв, дизайнерів та музикантів. Він вважає, що їм потрібно фінансово допомагати розвиватися.

"А ті, хто пацани бойові, ті хто ось все життя займалися, хотіли довести, показати себе, ну нехай йдуть показують", — додав він.

Киянин вважає, що діджеї повинні сидіти вдома та створювати нові плейлисти. 

Інший чоловік каже, що бронювати потрібно інженерів з певних сфер. 

Ще один мешканець столиці заявив, що у перелік повинні потрапити медики та будівельники. За його словами, бронювати від мобілізації малярів не потрібно.

Кореспондент також запитав у дівчини її ставлення до того, що в переліку є люди, які вирощують тютюн.

"На мою думку, це трошечки занадто дивно", — зазначила вона.

Ще один чоловік заявив, що мобілізувати не потрібно IT-шників, лікарів та вчителів.

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу. Проте, підприємства, компанії та організації мають право забронювати своїх працівників від мобілізації. 

Також заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук розповів, що потрібно для пришвидшення мобілізації. За його словами, бойовим бригадам варто дозволити самим шукати ухилянтів.

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17:41 Медіарегулятор Латвії заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля

17:40 Українські військові навчатимуться на кораблях в Румунії, — ЗМІ

17:35 На околицях Бєлгородської області знищено системи спостереження — добровольці показали відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

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11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

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