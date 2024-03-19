Диджеи и дизайнеры — киевляне ответили, кого нужно бронировать от мобилизации

Кабинет министров Украины хочет забронировать от мобилизации работников в отраслях, которые считает критически важными для развития страны, однако не все из них имеют отношение к тяжелой промышленности или обороне. Например, в перечне есть такие отрасли как разведение верблюдов и выращивание ягод.

Корреспондент Новини.LIVE спросил киевлян, кого нужно бронировать от мобилизации.

Бронирование от мобилизации

Один из жителей столицы заявил, что забронировать от мобилизации нужно диджеев, дизайнеров и музыкантов. Он считает, что им нужно финансово помогать развиваться.

"А те, кто пацаны боевые, те, кто вот всю жизнь занимались, хотели доказать, показать себя, ну пусть идут показывают", — добавил он.

Киевлянин считает, что диджеи должны сидеть дома и создавать новые плейлисты.

Другой мужчина говорит, что нужно бронировать инженеров из определенных сфер.

Еще один житель столицы заявил, что в список должны попасть медики и строители. По его словам, бронировать от мобилизации маляров не нужно.

Корреспондент также спросил у девушки ее отношение к тому, что в перечне есть люди, которые выращивают табак.

"По моему мнению, это немного слишком странно", — отметила она.

Еще один мужчина заявил, что мобилизовать не нужно IT-шников, врачей и учителей.

Напомним, во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Однако предприятия, компании и организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации.

Также заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук рассказал, что нужно для ускорения мобилизации. По его словам, боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.