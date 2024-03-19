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Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

19 березня 2024 р. 15:04

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15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

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13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

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11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

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08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

Text

13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

Text

13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Text

12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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Бійці Збройних сил України зараз більше слідкують за процесом прийняття закону про мобілізацію, ніж за надходженням зброї. Чоловікам, старшим за 50 років, потрібна заміна, вони не можуть воювати постійно.

Про це розповів військовий, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов у студії Ранок.LIVE у вівторок, 19 березня. 

Бійцям потрібна заміна

"Українських бійців зараз більше цікавить законопроєкт про мобілізацію, аніж зброя", — зазначив військовий

Сазонов зазначив, що чоловікам, які старші 50 років, дуже тяжко без перерви продовжувати військову службу. В свою чергу, 20-річні добровольці за місяць-два стають чудовими воїнами.

Доброволець також розповів про законопроєкт, який запроваджує в Україні інститут військового омбудсмена. Він вважає, що ухвалення такого документа може стати стимулом йти на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, що Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

Також ми писали про те, що що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК. 

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15:08 У ГУР заявили, що в Росії посилюється невдоволення діями Путіна

15:05 Очільник Сумської ОВА назвав реальні ризики прориву кордону росіянами

15:00 Познайомились в соцмережі — угорець намагався вивезти українку в секс-рабство до Камбоджі

14:49 Росія планує захищати нафтогазові об'єкти ракетними системами — Reuters

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:49 У Росії псують життя спортсменці-путіністці — вона звинуватила Україну

14:48 Російські добровольці показали, як підбили танк окупантів у Бєлгородській області

14:40 У Росії призначили нового командувача Військово-морського флоту — кого саме

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12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

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11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

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10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

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