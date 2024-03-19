Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

Бійці Збройних сил України зараз більше слідкують за процесом прийняття закону про мобілізацію, ніж за надходженням зброї. Чоловікам, старшим за 50 років, потрібна заміна, вони не можуть воювати постійно.

Про це розповів військовий, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов у студії Ранок.LIVE у вівторок, 19 березня.

Бійцям потрібна заміна

"Українських бійців зараз більше цікавить законопроєкт про мобілізацію, аніж зброя", — зазначив військовий

Сазонов зазначив, що чоловікам, які старші 50 років, дуже тяжко без перерви продовжувати військову службу. В свою чергу, 20-річні добровольці за місяць-два стають чудовими воїнами.

Доброволець також розповів про законопроєкт, який запроваджує в Україні інститут військового омбудсмена. Він вважає, що ухвалення такого документа може стати стимулом йти на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, що Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи.

Також ми писали про те, що що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК.