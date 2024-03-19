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Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

19 марта 2024 г. 15:04

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15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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15:04 Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Text

13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Text

11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

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Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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Бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.

Об этом рассказал военный, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов в студии Ранок.LIVE во вторник, 19 марта.

Бойцам нужна замена

"Украинских бойцов сейчас больше интересует законопроект о мобилизации, чем оружие", — отметил военный

Сазонов отметил, что мужчинам старше 50 лет очень тяжело без перерыва продолжать военную службу. В свою очередь, 20-летние добровольцы за месяц-два становятся отличными воинами.

Доброволец также рассказал о законопроекте, который внедряет в Украине институт военного омбудсмена. Он считает, что принятие такого документа может стать стимулом идти на военную службу по контракту.

Напомним, что Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом списке есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

Также мы писали о том, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий ТЦК.

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15:45 На содержание дорог Одесчины потратят более трех миллиардов — ProZorro

15:27 Встреча Рамштайн — Германия анонсировала военную помощь для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:26 В Херсонской области погибли три человека, которые пытались разобрать дрон

15:15 В Одессе разоблачили подрядчика, который обогатился на ремонте дома

15:08 Некоторые беженцы в Чехии вскоре лишатся помощи — кого касается

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

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10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

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09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

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08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE