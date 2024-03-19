Военный объяснил, почему ВСУ интересует больше закон о мобилизации, а не новое оружие

Бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.

Об этом рассказал военный, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов в студии Ранок.LIVE во вторник, 19 марта.

Бойцам нужна замена

"Украинских бойцов сейчас больше интересует законопроект о мобилизации, чем оружие", — отметил военный

Сазонов отметил, что мужчинам старше 50 лет очень тяжело без перерыва продолжать военную службу. В свою очередь, 20-летние добровольцы за месяц-два становятся отличными воинами.

Доброволец также рассказал о законопроекте, который внедряет в Украине институт военного омбудсмена. Он считает, что принятие такого документа может стать стимулом идти на военную службу по контракту.

Напомним, что Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом списке есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

Также мы писали о том, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий ТЦК.