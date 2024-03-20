Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

В рамках обсуждения законопроекта о мобилизации, который является одним из ключевых вопросов в сфере национальной безопасности, Комитет рассмотрел более трети поправок.

Об этом заявил нардеп от партии "Умная политика" Роман Бабий во время эфира Ранок.LIVE.

Правки к законопроекту о мобилизации

"Следующий блок, который будут рассматривать – это бронирование. Процесс нормальный, без затягивания. Продолжается дискуссия", — подчеркнул нардеп.

По словам Бабия, бронирование является важным аспектом экономики страны. Он отметил, что мобилизация всех ресурсов может привести к потере налогоплательщиков, что может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости страны.

"Экономика должна работать, и без людей она просто не выдержит. Однозначно предприятиям, способствующим сбору налогов, должна быть предоставлена возможность бронировать своих работников. Это поможет обеспечивать наши вооруженные силы необходимыми ресурсами", — подчеркнул Бабий.

Напомним, что Кабинет министров Украины хочет забронировать от мобилизации работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне. Например, в перечне есть такие области, как разведение верблюдов и выращивание ягод.

Также мы рассказывали, что бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.