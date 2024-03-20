Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел arrow
Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

20 марта 2024 г. 12:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

04:35Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

Text
Эксклюзив

02:50Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

Text

00:40 Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

19 марта 2024
Text
Эксклюзив

23:36Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

Text

21:55 Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

04:35 Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

Text
Эксклюзив

02:50 Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

Text

00:40 Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

19 марта 2024
Text
Эксклюзив

23:36 Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

Text

21:55 Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

В рамках обсуждения законопроекта о мобилизации, который является одним из ключевых вопросов в сфере национальной безопасности, Комитет рассмотрел более трети поправок.

Об этом заявил нардеп от партии "Умная политика" Роман Бабий во время эфира Ранок.LIVE.

Правки к законопроекту о мобилизации

"Следующий блок, который будут рассматривать – это бронирование. Процесс нормальный, без затягивания. Продолжается дискуссия", — подчеркнул нардеп.

По словам Бабия, бронирование является важным аспектом экономики страны. Он отметил, что мобилизация всех ресурсов может привести к потере налогоплательщиков, что может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости страны.

"Экономика должна работать, и без людей она просто не выдержит. Однозначно предприятиям, способствующим сбору налогов, должна быть предоставлена возможность бронировать своих работников. Это поможет обеспечивать наши вооруженные силы необходимыми ресурсами", — подчеркнул Бабий.

Напомним, что Кабинет министров Украины хочет забронировать от мобилизации работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне. Например, в перечне есть такие области, как разведение верблюдов и выращивание ягод.

Также мы рассказывали, что бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:11 Не просто обучения — что означают для Путина последние военные испытания в КНДР

13:05 В Харькове раздался взрыв

13:00 Почему Германия именно перед Рамштайном объявила о новом большом пакете помощи Украине

12:55 Аварийные отключения — кто из одесситов остался без воды до вечера

12:43 Длиннее и теплее дни — народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящая весна

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:40 Арсенал продлил контракт с защитником — что будет с Зинченко

12:40 В Киеве отец зверски убил своего сына и спрятал его останки в гараже

12:32 Стало известно, увеличатся ли штрафы для уклонистов после принятия законопроекта о мобилизации

12:30 Украинских артистов смогут лишить почетных званий

12:27 Блокировка границы — сколько денег потеряли ВСУ из-за польских забастовщиков

13:11 Не просто обучения — что означают для Путина последние военные испытания в КНДР

13:05 В Харькове раздался взрыв

13:00 Почему Германия именно перед Рамштайном объявила о новом большом пакете помощи Украине

12:55 Аварийные отключения — кто из одесситов остался без воды до вечера

12:43 Длиннее и теплее дни — народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящая весна

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:40 Арсенал продлил контракт с защитником — что будет с Зинченко

12:40 В Киеве отец зверски убил своего сына и спрятал его останки в гараже

12:32 Стало известно, увеличатся ли штрафы для уклонистов после принятия законопроекта о мобилизации

12:30 Украинских артистов смогут лишить почетных званий

12:27 Блокировка границы — сколько денег потеряли ВСУ из-за польских забастовщиков

08:00 Счастье во время войны — какое оно для одесситов

19 марта 2024
обновлено:

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

16:00 Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты

11:11 Крым, НПЗ и чешская инициатива — что будут обсуждать на Рамштайне

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

04:35 Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

Text
Эксклюзив

02:50 Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

Text

00:40 Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

19 марта 2024
Text
Эксклюзив

23:36 Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

Text

21:55 Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE