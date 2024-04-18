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Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

18 квітня 2024 р. 12:16

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

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23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

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19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

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Інформаційна пропаганда змогла переконати сенаторів Сполучених Штатів Америки, що Україна зараз знаходиться на межі знищення. А в першу чергу це не тільки наша країна, а і все наше суспільство.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Новини.LIVE.

Допомога Україні від США

За словами нардепа, американське суспільство не може зрозуміти, як можна давати гроші просто так — тому й зʼявилася пропозиція з кредитом. 

"Звісно, немає продовження, як буде цей кредит погашений. Але, скоріш за все, він буде списаний", — сказав він.

Федієнко зауважив, що ці гроші не будуть потрапляти на територію України.

Натомість вони підуть на фінансування відповідних американських підприємств, які виготовляють озброєння для передачі Україні.

Раніше експерт міжнародник, народний депутат шостого скликання Євген Добряк в ефірі Новини.LIVE розповів, чи отримає Україна допомогу від США та коли це може статися.

Також ISW писали, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності українських сил захищатися від поточних і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, розпочнуться наприкінці весни та влітку. 

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12:11 Артета заговорив про відставку після вильоту Арсенала з Ліги чемпіонів

12:01 У Харкові засудили охоронця, який передав окупантам дані про українських захисників

11:59 В ООН розповіли, скільки дітей було вбито в Газі з початку війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:55 Пропаганда РФ діє у всіх політичних групах ЄС — експрем'єр Польщі зробив заяву

11:53 Українські Карпати замело снігом посеред квітня — температура впала нижче нуля

11:53 Один із популярних банків знизив комісію за зняття грошей за кордоном

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