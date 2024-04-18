Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Информационная пропаганда смогла убедить сенаторов Соединенных Штатов Америки, что Украина сейчас находится на грани уничтожения. А в первую очередь, это не только наша страна, но и все наше общество.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Новини.LIVE.

Помощь Украине от США

По словам нардепа, американское общество не может понять, как можно давать деньги просто так, потому и появилось предложение с кредитом.

"Конечно, нет продолжения, как будет этот кредит погашен. Но, скорее всего, он будет списан", — сказал он.

Федиенко заметил, что эти деньги не будут попадать на территорию Украины.

Они пойдут на финансирование соответствующих американских предприятий, которые производят вооружение для передачи Украине.

Ранее эксперт международник, народный депутат шестого созыва Евгений Добряк в эфире Новини.LIVE рассказал, получит ли Украина помощь от США и когда это может произойти.

Также ISW писали, что помощь США в сфере безопасности жизненно важна для способности украинских сил защищаться от текущих и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом.