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Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

16 квітня 2024 р. 15:15

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15:15 Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

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14:09 Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Text

13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Text

13:39 Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

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13:27 Соболєв розповів, які ключові питання розглянуть на Саміті миру в Швейцарії

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12:07 Нардеп заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки

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11:43 Можуть не доїхати до фронту — політолог розкритикував рішення про вилучення авто в ухилянтів

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Експерт міжнародник, народний депутат шостого скликання Євген Добряк розповів, чи отримає Україна допомогу від Сполучених Штатів Америки. Він спрогнозував, коли це може статися.

Про це Євген Добряк говорив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 квітня.

Допомога Україні від США

"Дуже важка ситуація, щоб робити прогнози в американській політиці і під час такої складної виборчої кампанії, заручниками якої ми стали. Вони розділили ці пакети, я не знаю, який варіант запропонований для України", — каже екснардеп.

Добряк зазначив, що для нього було зрозуміло, що або вони мають спільний пакет Ізраїль, Тайвань, Україна, де все чітко прийнято сенатом, або вони мають варіант обходження спікера Палати представників Майка Джонсона.

Експерт каже, що йому важко зрозуміти, чому спікер їздив обговорювати це питання до колишнього президента США Дональда Трампа. Він не пригадує, щоб такі нюанси відбувалися раніше.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. За словами глави держави, затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Також Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ. 

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15:16 У роботі Monobank стався збій

15:08 Українець звернувся до суду в Аргентині щодо його катувань окупантами

15:05 Дефіцит в енергосистемі — Укренерго довелось залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

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