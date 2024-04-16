Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

Эксперт международник, народный депутат шестого созыва Евгений Добряк рассказал, получит ли Украина помощь от Соединенных Штатов Америки. Он спрогнозировал, когда это может произойти.

Об этом Евгений Добряк говорил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 апреля.

Помощь Украине от США

"Очень тяжелая ситуация, чтобы делать прогнозы в американской политике и во время такой сложной избирательной кампании, заложниками которой мы стали. Они разделили эти пакеты, я не знаю, какой вариант предложен для Украины", — говорит экс-нардеп.

Добряк отметил, что для него было понятно, что либо у них есть общий пакет Израиль, Тайвань, Украина, где все четко принято сенатом, либо у них вариант обхождения спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Эксперт говорит, что ему сложно понять, почему спикер ездил обсуждать этот вопрос к бывшему президенту США Дональду Трампу. Он не припоминает, чтобы такие нюансы происходили раньше.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю. По словам главы государства, затягивание военной помощи для Украины чревато безопасностью стран НАТО, на которые Россия пойдет войной.

Также Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов победить. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.