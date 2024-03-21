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Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

21 березня 2024 р. 18:10

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18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

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18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

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16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван з неоголошеним візитом приїхав до Києва і зробив низку заяв на спільній пресконференції з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сергій Євтушок не вважає приїзд радника Байдена натяком на можливі вибори

Про це розповів народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Новини.LIVE.

Коли в Україні проведуть вибори

Сергій Євтушок під час ефіру нагадав, що на крайньому засіданні "Діалогу Жана Моне" яку очолює колишній президент Європарламенту, Пет Кокс було ухвалено і підписано меморандум усіма лідерами фракцій, в якому чітко зазначено, що вибори не можуть бути проведені безпосередньо після війни.

"Навіть після війни вибори проводитися не будуть, а лише через півроку", —  розповів Євтушок.

Депутат зазначив, що в комітетах вже вели дискусію на тему виборів під час війни. Зокрема обговорювали як організувати виборчий процесс для військових, які перебувають на фронті. 

"Мені здається в світі немає такої практики, як в таких жихливих умовах проводити вибори", — зазначив нардеп. 

Нагадаємо, що радник із національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван у середу, 20 березня, відвідав Київ. Він зустрівся з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком , після чого відбулася спільна прес-конференція.

Також ми розповідали про те, що під час зустрічі Салліван та Єрмак обговорили ситуацію на фронті, потреби війська та підтримку України.

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18:44 Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі

18:36 Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали

18:28 Ракетний удар по Київщині — жителька розповіла, як пережила атаку РФ та показала руйнування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

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17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

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