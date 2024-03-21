Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван з неоголошеним візитом приїхав до Києва і зробив низку заяв на спільній пресконференції з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сергій Євтушок не вважає приїзд радника Байдена натяком на можливі вибори.

Про це розповів народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Новини.LIVE.

Коли в Україні проведуть вибори

Сергій Євтушок під час ефіру нагадав, що на крайньому засіданні "Діалогу Жана Моне" яку очолює колишній президент Європарламенту, Пет Кокс було ухвалено і підписано меморандум усіма лідерами фракцій, в якому чітко зазначено, що вибори не можуть бути проведені безпосередньо після війни.

"Навіть після війни вибори проводитися не будуть, а лише через півроку", — розповів Євтушок.

Депутат зазначив, що в комітетах вже вели дискусію на тему виборів під час війни. Зокрема обговорювали як організувати виборчий процесс для військових, які перебувають на фронті.

"Мені здається в світі немає такої практики, як в таких жихливих умовах проводити вибори", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, що радник із національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван у середу, 20 березня, відвідав Київ. Він зустрівся з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком , після чого відбулася спільна прес-конференція.

Також ми розповідали про те, що під час зустрічі Салліван та Єрмак обговорили ситуацію на фронті, потреби війська та підтримку України.