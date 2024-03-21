Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с необъявленным визитом приехал в Киев и сделал ряд заявлений на совместной пресс-конференции с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сергей Евтушок не считает приезд советника Байдена намеком на возможные выборы.

Об этом рассказал народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Новости.LIVE.

Когда в Украине проведут выборы

Сергей Евтушок во время эфира напомнил, что на крайнем заседании "Диалога Жана Моне", возглавляемого бывшим президентом Европарламента, Пэт Кокс был принят и подписан меморандум всеми лидерами фракций, в котором четко указано, что выборы не могут быть проведены непосредственно после войны.

"Даже после войны выборы проводиться не будут, а только через полгода" , — рассказал Евтушок.

Депутат отметил, что в комитетах уже вели дискуссию по теме выборов во время войны. В частности, обсуждали как организовать избирательный процесс для военных, находящихся на фронте.

"Мне кажется в мире нет такой практики, как в таких ужасающих условиях проводить выборы", — отметил нардеп.

Напомним, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев. Он встретился с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

Также мы рассказывали о том, что во время встречи Салливан и Ермак обсудили ситуацию на фронте, нужды войск и поддержку Украины.