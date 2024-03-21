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Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

21 марта 2024 г. 18:10

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

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15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

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13:35 Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

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12:45 Пограничники показали последние дни обороны Авдеевки

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11:34 Россияне равняют с землей Сумщину — какая ситуация на пограничье

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с необъявленным визитом приехал в Киев и сделал ряд заявлений на совместной пресс-конференции с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сергей Евтушок не считает приезд советника Байдена намеком на возможные выборы.

Об этом рассказал народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Новости.LIVE.

Когда в Украине проведут выборы

Сергей Евтушок во время эфира напомнил, что на крайнем заседании "Диалога Жана Моне", возглавляемого бывшим президентом Европарламента, Пэт Кокс был принят и подписан меморандум всеми лидерами фракций, в котором четко указано, что выборы не могут быть проведены непосредственно после войны.

"Даже после войны выборы проводиться не будут, а только через полгода" , — рассказал Евтушок.

Депутат отметил, что в комитетах уже вели дискуссию по теме выборов во время войны. В частности, обсуждали как организовать избирательный процесс для военных, находящихся на фронте.

"Мне кажется в мире нет такой практики, как в таких ужасающих условиях проводить выборы", — отметил нардеп.

Напомним, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев. Он встретился с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

Также мы рассказывали о том, что во время встречи Салливан и Ермак обсудили ситуацию на фронте, нужды войск и поддержку Украины.

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18:17 Ту-95МС — какие самолеты 21 марта массированно обстреляли Киев

18:16 Пограничники показали кадры эффектной работы дрона по российским позициям

18:03 С какими болезнями глаза освободят от мобилизации в ВСУ — полный список и нюансы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:53 Окоп не помог — бойцы Нацгвардии нанесли удар из дрона по пехоте РФ

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

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13:35 Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

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12:45 Пограничники показали последние дни обороны Авдеевки

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