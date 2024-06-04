Нардеп прокоментував ставлення партнерів до України

В Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень. Водночас партнери не ставлять Україну на перше місце, тому ми маємо розраховувати лише на себе.

Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Україна не на першому місці у партнерів

Нардеп заявив, що Україні потрібно будувати власну генерацію. Так, державна компанія Енергоатом має в планах добудову третього та четвертого енергоблоків, однак на це потрібні ресурси, а кредит наразі не дасть жоден банк світу через війну в Україні.

Нагорняк уточнив, що держпідприємство за кілька років зможе акумулювати ресурс для завершення будівництва енергоблоків у разі, якщо не буде дотувати населення.

За його словами, з кожним днем грошову допомогу від партнерів отримати все важче, оскільки кожна країна переймається своїми питаннями.

"І при всій любові та повазі до України, ми точно стоїмо не на першому місці", — зазначив він.

Також Нагорняк попередив українців про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.

Крім того, на його думку, в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень та підняття цін.