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На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

04 червня 2024 р. 10:24

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10:24 На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

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10:05 Нагорняк прокоментував ймовірні відключення світла по 10 годин взимку

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Дефіцит світла в енергосистемі зумовлений, у першу чергу окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Відключення світла в Україні

"Давайте чесно будемо казати, ніхто не може сказати, коли буде деокуповано територію ЗАЕС. Фактично з тих електростанцій росіяни зробили форпост і там величезна кількість військових та зброї", — сказав він.

За словами Нагорняка, Україні потрібно добудовувати власну генерацію, аби збалансувати енергосистему. Так, державна компанія Енергоатом має в планах добудову третього та четвертого енергоблоків, однак на це потрібні ресурси, а кредит наразі не дасть жоден банк світу через війну в Україні.

"За кілька років він зможе акумулювати ресурс для того, аби завершити будівництво цих енергоблоків, що розпочалося десятки років тому", — зауважив депутат.

На його думку, зараз все що маємо зробити — це провести кожен аудит використання електроенергії, аби зменшити споживання, щоб не сильно збільшувати платіжку за електроенергію.

Також Нагорняк попередив українців про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

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