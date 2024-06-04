На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

Дефицит света в энергосистеме обусловлен, в первую очередь, оккупацией шести атомных блоков ЗАЭС в Энергодаре. Поэтому в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Отключение света в Украине

"Давайте честно будем говорить, никто не может сказать, когда будет деоккупирована территория ЗАЭС. Фактически из тех электростанций россияне сделали форпост и там огромное количество военных и оружия", — сказал он.

По словам Нагорняка, Украине нужно достраивать собственную генерацию, чтобы сбалансировать энергосистему. Так, государственная компания Энергоатом имеет в планах достройку третьего и четвертого энергоблоков, однако на это нужны ресурсы, а кредит пока не даст ни один банк мира из-за войны в Украине.

"За несколько лет он сможет аккумулировать ресурс для того, чтобы завершить строительство этих энергоблоков, которое началось десятки лет назад", — отметил депутат.

По его мнению, сейчас все, что мы должны сделать — это провести каждый аудит использования электроэнергии, чтобы уменьшить потребление, чтобы не сильно увеличивать платежку за электроэнергию.

Также Нагорняк предупредил украинцев о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.