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Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

4 июня 2024 г. 11:35

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

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11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

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11:08 Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

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10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

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10:08 Куда направят повышенный тариф на свет — нардеп назвал вероятный сценарий

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10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

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В Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений . В то же время партнеры не ставят Украину во главу угла, поэтому мы должны рассчитывать только на себя.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Украина не на первом месте у партнеров

Нардеп заявил, что Украине нужно строить собственную генерацию. Так, государственная компания Энергоатом имеет в планах достройку третьего и четвертого энергоблоков, однако на это нужны ресурсы, а кредит пока не даст ни один банк мира из-за войны в Украине.

Нагорняк уточнил, что госпредприятие через несколько лет сможет аккумулировать ресурс для завершения строительства энергоблоков в случае, если не будет дотировать население.

По его словам, с каждым днем денежную помощь от партнеров получить все труднее, поскольку каждая страна занимается своими вопросами.

"И при всей любви и уважении к Украине мы точно стоим не на первом месте", — отметил он.

Также Нагорняк предупредил украинцев о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.

Кроме того, по его мнению, в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долгосрочных отключений и повышения цен.

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