Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

В Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений . В то же время партнеры не ставят Украину во главу угла, поэтому мы должны рассчитывать только на себя.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Украина не на первом месте у партнеров

Нардеп заявил, что Украине нужно строить собственную генерацию. Так, государственная компания Энергоатом имеет в планах достройку третьего и четвертого энергоблоков, однако на это нужны ресурсы, а кредит пока не даст ни один банк мира из-за войны в Украине.

Нагорняк уточнил, что госпредприятие через несколько лет сможет аккумулировать ресурс для завершения строительства энергоблоков в случае, если не будет дотировать население.

По его словам, с каждым днем денежную помощь от партнеров получить все труднее, поскольку каждая страна занимается своими вопросами.

"И при всей любви и уважении к Украине мы точно стоим не на первом месте", — отметил он.

Также Нагорняк предупредил украинцев о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.

Кроме того, по его мнению, в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долгосрочных отключений и повышения цен.