Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, нардеп Валентин Наливайченко висловив думку, що у питанні бронювання передусім має йтися не про гроші, а про користь економіці та тилу. Заброньованими мають бути всі, хто забезпечує функціонування інфраструктури.

Таку думку Наливайченко висловив ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 червня.

Що головне у бронюванні

На думку нардепа, підхід до економічного бронювання закладається неправильний, адже має бути націлений на оборонну промисловість.

"Рятувальники, медики, поліцейські — треба поважати їхню працю, водії в тому числі і ті, хто забезпечують безпеку і інфраструктуру мають бути заброньовані", — переконаний Наливайченко.

Експерт також зазначив, що бронювання має бути прозоре, без корупції. Необхідно, щоб кількість коштів у підприємства не завадила йому забронювати працівників.

Раніше ми повідомляли, що ухвала економічного бронювання від мобілізації може принести в український держбюджет десятки мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, щомісячна сума складатиме від 40 до 45 мільйонів гривень.

Водночас у Кабміні ухвалили рішення забронювати всіх працівників оборонно-промислового комплексу та енергетиків.