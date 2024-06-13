Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, нардеп Валентин Наливайченко выразил мнение, что в вопросе бронирования, прежде всего, речь должна идти не о деньгах, а о пользе экономики и тыла. Забронированы должны быть все, кто обеспечивает функционирование инфраструктуры.

Такое мнение Наливайченко выразил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 июня.

Что главное в бронировании

По мнению нардепа, подход к экономическому бронированию закладывается неправильным, поскольку должен быть нацелен на оборонную промышленность.

"Спасатели, медики, полицейские — нужно уважать их труд, водители в том числе и те, кто обеспечивают безопасность и инфраструктуру, должны быть забронированы", — убежден Наливайченко.

Эксперт также отметил, что бронирование должно быть прозрачным, без коррупции. Необходимо, чтобы количество средств у предприятия не помешало ему забронировать работников.

Ранее мы сообщали, что решение экономического бронирования от мобилизации может принести в украинский госбюджет десятки миллионов гривен. По предварительным подсчетам, ежемесячная сумма составит от 40 до 45 миллионов гривен.

В то же время, в Кабмине приняли решение забронировать всех работников оборонно-промышленного комплекса и энергетиков.