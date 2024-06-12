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Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

12 червня 2024 р. 21:37

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Народний депутат Артем Дмитрук заявив, що медикам необхідно першочергово надати бронювання від мобілізації. Він додав, що медики не менш важливі, ніж військові.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 12 червня.

Дмитрук про бронь для медиків

Дмитрук підкреслив важливість контролю за безпекою медичних працівників швидкої допомоги керівниками громад. Він також зазначив, що наразі існують усі необхідні умови для ефективної роботи лікарів та швидкої допомоги.

"На сьогоднішній день все є для того, щоб наші лікарі, швидка допомога могли нормально працювати й надалі виконувати свою роботу", — заявив нардеп.

Член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності висловив думку, що медичні працівники виконують роботу, яка не менш важлива за роботу військових. Він також зазначив, що випадки загибелі медиків та рятувальників під час надання допомоги вимагають уваги на найвищому рівні, включаючи президента, міністра оборони та народних депутатів.

"Вони приїжджають після прильоту перші на виклик. Одразу другий прильот й працівники швидкої допомоги й рятувальники гинуть", — додав Дмитрук.

Раніше Дмитрук поділився своєю думкою, щодо конфлікту між працівниками ТЦК та лікарями екстреної медичної допомоги.

Ми писали, що юристи пояснили, як саме змінився порядок бронювання та хто має право на відстрочку.

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20:54 Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра пройде злива

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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