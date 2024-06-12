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Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

12 июня 2024 г. 21:37

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21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

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Народный депутат Артем Дмитрук заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронирование от мобилизации. Он добавил, что медики не менее важны, чем военные.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE в среду, 12 июня.

Дмитрук о броне для медиков

Дмитрук подчеркнул важность контроля безопасности медицинских работников скорой помощи руководителями общин. Он также отметил, что существуют все необходимые условия для эффективной работы врачей и скорой помощи.

"На сегодняшний день все есть для того, чтобы наши врачи, скорая помощь могли нормально работать и дальше выполнять свою работу", — заявил нардеп.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности выразил мнение, что медицинские работники выполняют работу, которая не менее важна, чем работа военных. Он также отметил, что случаи гибели медиков и спасателей при оказании помощи требуют внимания на самом высоком уровне, включая президента, министра обороны и народных депутатов.

"Они приезжают по прилету первые по вызову. Сразу второй прилет и работники скорой помощи и спасатели гибнут", — добавил Дмитрук.

Ранее Дмитрук поделился своим мнением относительно конфликта между работниками ТЦК и врачами экстренной медицинской помощи.

Мы писали, что юристы объяснили, как изменился порядок бронирования и кто имеет право на отсрочку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

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