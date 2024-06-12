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Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

12 червня 2024 р. 20:10

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20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

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У Одесі відбувся конфлікт між працівниками ТЦК та лікарями екстреної медичної допомоги. Лікарів силоміць тримали всередині приміщення. Народний депутат Артем Дмитрук поділився своєю думкою, щодо цього інциденту.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE у середу, 12 червня.

Дмитрук про скандал з ТЦК в Одесі

"Утримувалися жінка-лікар та чоловік-лікар у приміщенні ТЦК на протязі чотирьох годин. Їх змогли звідти визволити, і там була не бійка, а на жаль, такий стид для мого рідного міста для Одеси. Воїни відомих поки осіб, які виступали на стороні ТЦК, побили лікарів швидкої допомоги", — зазначив нардеп.

Він розповів, що на відео з місця події добре видно, що чітко видно, як один з нападників ударив медика ззаду по голові, в результаті чого той впав на підлогу, а потім інша особа продовжила напад, б’ючи його ногами. Дмитрук додав, що лікарів в цей час утримували в ТЦК та погрожували розправою та триманням у підвалах.

"Ви знаєте зараз у нас в країні набирає обертів така організація бандитська, як ТЦК. Сьогодні громадяни України бояться жити у власній країні. Сьогодні ми допустили, що співробітники ТЦК мало того, що по всій країні забирають, крадуть, б'ють безкарно людей, ми кожного дня бачимо, як співробітників ТЦК затримують на взятках, на поборах, на вирішені всяких кримінальних питань. І це всіх влаштовує", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля районного РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості. 

Пізніше в Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що один з громадян не надав необхідні документи, тому його затримали та доставили до РТЦК та СП для оновлення облікових даних. А коли на виклик приїхали медики, то військові заподозрили, що вони намагаються допомогти громадянину уникнути мобілізації — це і стало підставою для затримання.

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20:48 Зеленський зустрівся із спадкоємним принцом Саудівської Аравії — про що говорили

20:45 Зняття з військового обліку у зв'язку з граничним віком — що змінилося у законодавстві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:29 Столтенберг заявив, що всі країни НАТО будуть зобов'язані допомагати Україні

20:13 Додаткові 70 тисяч за службу на передовій — як отримати виплату

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18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

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