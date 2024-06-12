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Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

12 июня 2024 г. 20:10

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В Одессе произошел конфликт между работниками ТЦК и врачами экстренной медицинской помощи . Врачей силой держали внутри помещения. Народный депутат Артем Дмитрук поделился своим мнением относительно этого инцидента.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE в среду, 12 июня.

Дмитрук о скандале с ТЦК в Одессе

"Удерживались женщина-врач и мужчина-врач в помещении ТЦК в течение четырех часов. Их смогли оттуда освободить, и там была не драка, а к сожалению, такой стыд для моего родного города для Одессы. Воины известных пока лиц, выступавших на стороне" ТЦК, избили врачей скорой помощи", — отметил нардеп.

Он рассказал, что на видео с места происшествия хорошо видно, что четко видно, как один из нападавших ударил медика сзади по голове, в результате чего тот упал на пол, а затем другой человек продолжил нападение, избивая его ногами. Дмитрук добавил, что врачей в это время содержали в ТЦК и угрожали расправой и содержанием в подвалах.

"Вы знаете сейчас у нас в стране набирает обороты такая организация бандитская, как ТЦК. Сегодня граждане Украины боятся жить в собственной стране. Сегодня мы допустили, что сотрудники ТЦК мало того, что по всей стране забирают, воруют, бьют безнаказанно людей, мы каждый день видим, как сотрудников ТЦК задерживают на взятках, на поборах, на решенные всякие уголовные вопросы. И это всех устраивает", — заявил народный депутат.

Напомним, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи у районного РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Позже в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что один из граждан не предоставил необходимые документы, поэтому был задержан и доставлен в РТЦК и СП для обновления учетных данных. А когда по вызову приехали медики, то военные заподозрили, что они пытаются помочь гражданину избежать мобилизации — это и стало основанием для задержания.

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20:02 В Укрзалізниці предупредили пассажиров, что на некоторые поезда нужно распечатать билеты

19:57 Более 200 актуальных позиций — Минобороны запустило сайт поиска вакансий в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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