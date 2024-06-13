Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Ухвала економічного бронювання від мобілізації може принести в український держбюджет десятки мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, щомісячна сума складатиме від 40 до 45 мільйонів гривень.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE.

Мільйони в держбюджет за економічне бронювання

Як заявив парламентар, фінансувати армію ми можемо виключно коштом держбюджету, в якому зараз виник скажений дефіцит. Врятувати ситуацію може економічне бронювання, частково перекривши брак коштів та профінансує додаткову мобілізацію.

"За використання такої системи, ми можемо розраховувати на фінансування приблизно 500 тис. додатково мобілізованих військових. Це суттєво підтримає фінансування армії загалом та стимулювання питання мобілізації", — сказав урядовець.

Бронь від мобілізації — останні новини

Нагадаємо, раніше в Мінцифри розповіли, що після налагодження співпраці між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та "Дією", додаток отримає функцію броні від мобілізації.

Водночас у Кабміні ухвалили рішення забронювати всіх працівників оборонно-промислового комплексу та енергетиків.

Також уряд дозволив отримати бронь 90% рятувальникам ДСНС та поліцейським.