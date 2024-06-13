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Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

13 червня 2024 р. 12:02

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12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

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12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Text

10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Text

08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
Text

23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Text

22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

Text

20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

Text

19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Ухвала економічного бронювання від мобілізації може принести в український держбюджет десятки мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, щомісячна сума складатиме від 40 до 45 мільйонів гривень.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE.

Мільйони в держбюджет за економічне бронювання

Як заявив парламентар, фінансувати армію ми можемо виключно коштом держбюджету, в якому зараз виник скажений дефіцит. Врятувати ситуацію може економічне бронювання, частково перекривши брак коштів та профінансує додаткову мобілізацію.

"За використання такої системи, ми можемо розраховувати на фінансування приблизно 500 тис. додатково мобілізованих військових. Це суттєво підтримає фінансування армії загалом та стимулювання питання мобілізації", — сказав урядовець.

Бронь від мобілізації — останні новини

Нагадаємо, раніше в Мінцифри розповіли, що після налагодження співпраці між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та "Дією", додаток отримає функцію броні від мобілізації.

Водночас у Кабміні ухвалили рішення забронювати всіх працівників оборонно-промислового комплексу та енергетиків.

Також уряд дозволив отримати бронь 90% рятувальникам ДСНС та поліцейським. 

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11:48 Прикордонники пояснили заяви Росії про "захоплення" Рижівки на Сумщині

11:45 Зарплати у держбанках — скільки платять керівникам Привату та Ощаду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Порт Південний втрачає фінансування — куди планують витратити його гроші

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08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

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21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

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20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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