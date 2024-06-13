Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Определение экономического бронирования от мобилизации может принести в украинский госбюджет десятки миллионов гривен. По предварительным подсчетам, ежемесячная сумма составит от 40 до 45 миллионов гривен.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE

Миллионы в госбюджет за экономическое бронирование

Как заявил парламентарий, финансировать армию мы можем исключительно на средства госбюджета, в котором сейчас возник бешеный дефицит. Спасти ситуацию может экономическое бронирование, частично перекрыв нехватку средств и профинансируя дополнительную мобилизацию.

"За использование такой системы мы можем рассчитывать на финансирование примерно 500 тыс. дополнительно мобилизованных военных. Это существенно поддержит финансирование армии в целом и стимулирование вопроса мобилизации", — сказал чиновник.

Бронь от мобилизации — последние новости

Напомним, ранее в Минцифре рассказали, что после налаживания сотрудничества между реестром "Оберег", Пенсионным фондом и "Дією", приложение получит функцию брони от мобилизации.

В то же время, в Кабмине приняли решение забронировать всех работников оборонно-промышленного комплекса и энергетиков.

Также правительство разрешило получить бронь 90% спасателям ГСЧС и полицейским.