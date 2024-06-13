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Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

13 июня 2024 г. 12:02

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12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

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12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

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10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

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08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
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23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

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22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

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20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

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19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

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Определение экономического бронирования от мобилизации может принести в украинский госбюджет десятки миллионов гривен. По предварительным подсчетам, ежемесячная сумма составит от 40 до 45 миллионов гривен.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE

Миллионы в госбюджет за экономическое бронирование

Как заявил парламентарий, финансировать армию мы можем исключительно на средства госбюджета, в котором сейчас возник бешеный дефицит. Спасти ситуацию может экономическое бронирование, частично перекрыв нехватку средств и профинансируя дополнительную мобилизацию.

"За использование такой системы мы можем рассчитывать на финансирование примерно 500 тыс. дополнительно мобилизованных военных. Это существенно поддержит финансирование армии в целом и стимулирование вопроса мобилизации", — сказал чиновник.

Бронь от мобилизации — последние новости

Напомним, ранее в Минцифре рассказали, что после налаживания сотрудничества между реестром "Оберег", Пенсионным фондом и "Дією", приложение получит функцию брони от мобилизации.

В то же время, в Кабмине приняли решение забронировать всех работников оборонно-промышленного комплекса и энергетиков.

Также правительство разрешило получить бронь 90% спасателям ГСЧС и полицейским.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:59 Нардеп объяснил, изменятся ли суммы в законопроекте об экономическом бронировании

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18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

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