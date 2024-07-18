Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

Народний депутат Володимир Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді. Він наголосив, що ні.

Про це Володимир Крейденко сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 липня.

Кадрові рішення в уряді

"Цього тижня кадрових рішень в уряді не буде", — зазначив Крейденко.

Він сподівається, що ці питання винесуть на порядок денний наступного тижня.

"Міністерств багато, які залишилися з виконувачами обов'язків міністрів. Людина, коли не призначена повноцінно, так і працює, бо не знає, чи буде призначена. Від неї точно менше ініціативи і рішень, які чекає суспільство", — каже нардеп.

Він також відреагував на інформацію щодо можливої зміни прем'єр-міністра. За його словами, це питання не стоїть на порядку денному й обговорень цього у фракціях не було.

Нагадаємо, 15 липня Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Водночас він спростував інформацію про ймовірне звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Раніше народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна пояснила, що звільнення Шмигаля з посади прем'єра не може відбутися з юридичних підстав.