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Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

18 июля 2024 г. 14:31

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Народный депутат Владимир Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве. Он подчеркнул, что нет.

Об этом Владимир Крейденко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 июля.

Кадровые решения в правительстве

"На этой неделе кадровых решений в правительстве не будет", — отметил Крейденко.

Он надеется, что эти вопросы вынесут на повестку дня на следующей неделе.

"Министерств много, которые остались с исполняющими обязанности министров. Человек, когда не назначен полноценно, так и работает, потому что не знает, будет ли назначен. От него точно меньше инициативы и решений, которые ждет общество", — говорит нардеп.

Он также отреагировал на информацию о возможной смене премьер-министра. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня и обсуждений этого во фракциях не было.

Напомним, 15 июля Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. В то же время он опроверг информацию о вероятном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина объяснила, что увольнение Шмыгаля с должности премьера не может произойти по юридическим основаниям.

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