Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Народный депутат Владимир Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве. Он подчеркнул, что нет.
Об этом Владимир Крейденко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 июля.
Кадровые решения в правительстве
"На этой неделе кадровых решений в правительстве не будет", — отметил Крейденко.
Он надеется, что эти вопросы вынесут на повестку дня на следующей неделе.
"Министерств много, которые остались с исполняющими обязанности министров. Человек, когда не назначен полноценно, так и работает, потому что не знает, будет ли назначен. От него точно меньше инициативы и решений, которые ждет общество", — говорит нардеп.
Он также отреагировал на информацию о возможной смене премьер-министра. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня и обсуждений этого во фракциях не было.
Напомним, 15 июля Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. В то же время он опроверг информацию о вероятном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина объяснила, что увольнение Шмыгаля с должности премьера не может произойти по юридическим основаниям.